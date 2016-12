Statement of Apology

معذرت خواهی مسوولان روزنامه افغانستان ایکسپریس در باره مطلب نشر شده در شماره ( ۴۵۱) این نشریه

بنام خداوندی که غفاراست وبخشنده

هموطنان عزیز: چنانچه درشماره (۴۵۱ ) روزنامه افغانستان اکسپرس مطلبی بگونه سهوی و درنتیجه شدت کار و کم بودن وقت به زبان انگلیسی چاپ رسید و باعث رنجش خاطر شماری از هموطنان وخواننده گان این روزنامه گردید میخواهم نخست با عذر تمام ازبارگاه رب المنان مغفرت خواسته و دعای نیایش نمایم تا به برکت صفت های بزرگش که همانا غفور ورحیم است ما را ببخشد و ازاین سهو که صورت گرفته است ما را عفو نماید. سپس میخواهم در باره تبلیغات وواکنش های منفی که پس ازاین مسئله به میان آمده است بگویم که الحمدلله و ثم الحمدلله من و همه همکارانم مسلمانان ومومنانی استیم که به ذات یکتا واقدس خداوند (ج) و کلام مجیدش ایمان کامل داشته و همواره سرسپرده این کلمه مقدس استیم که( لااله الا الله محمد رسول الله) . تبلیغاتی سوء و منفی که پس از نشرسهوی مطلب در نشریه ما به میان آمده است کاملاً مردود است. برای روشن سازی این موضوع باید بگویم که مطلب نشرشده در شماره (۴۵۱) روزنامه افغانستان ایکسپریس ازسوی یکی از همکاران قلمی ما که در خارج کشور زنده گی میکند و همواره با ما همکاری داشت و نیز مطالبی خیلی خوب ،جالب و ارزنده برای ما میفرستاد که این کارباعث اعتبار کامل همکاران ما بالای وی شود و اتفاقاً نوشته های وی آنقدر خوب وقوی می بودند که همکاران ما آن را بگونه مرور سطحی نموده و چاپ می نمودند. این بار شاید این نوشته بگونه عمدی این کار را کرده و یاهم سهوی که مطلبی خیلی شرم اوری در باره اسلام وعقاید مقدس ما نوشته وفرستاده و این را می پذیرم که همکاران ما یا از روی سهوه یا هم غفلت و یا عدم مهارت کافی به زبان انگلیسی آنرا بگونه درست مرور نکرده و چاپ نموده اند که متاسفانه باعث خدشه دار شدن خاطر شماری ازخواننده گان روزنامه ونیز شماری از هموطنان ما گردیده است و نیزشماری از افراد آنرا رنگ وبوی سیاسی ومذهبی داده و درتلاش تخریب ما گردیده اند. اکیداً عرض میدارم که این مطلب بگونه سهوی در روزنامه چاپ گردیده است و هیچگونه هدفی سیاسی یا مذهبی را باخود نداشته است.

باطلب مغفرت از خداوند(ج) و نیز معذرت ازشما هموطنان عزیز

ادرس وبلاگ نویسنده مقاله :Website: The True Pen www.true-pen.com

To our Respected viewers,

Please accept our deepest apologize for our technical mistake in regard to article (Islam of Taliban and ISIS), which was published mistakenly instead of another article.

This Article does not reflect our idea on our holy religion Islam, our prophet Hazrat Mohammad (PBUH) and about our creator Allah (Subhanahoo Ta Alla), but it was published as a result of a technical mistake.

We (The Afghanistan Express Management Team) deeply apologize for this mistake and want to say that this is against our policy of statement.

We strongly condemn ideas and comments that were published to use this mistake for their political and individual purposes, we are not related to any political, religious or any other armed groups,

We kindly request our viewers; please don’t judge us without understanding the truth.

Please fell free to contact us for your thoughts and concerns over this matter, you can reach us at: contact@theafghanistanexpress.com